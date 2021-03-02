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Даниил Квят стал резервным пилотом команды «Формулы-1» Alpine
Фото: instagram.com/danydk1

Даниил Квят стал резервным пилотом команды «Формулы-1» Alpine

Кирилл Николаев

Спорт

Россиянин Даниил Квят стал резервным пилотом команды «Формулы-1» Alpine. Об этом во вторник, 2 марта, сообщили в Twitter-аккаунте команды «Формулы-1».

Основными гонщиками Alpine являются испанец Фернандо Алонсо и француз Эстебан Окон. Квят признался, что рад присоединиться к новой команде.

В прошлом сезоне россиянин выступал за Alpha Tauri.

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