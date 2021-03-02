Даниил Квят стал резервным пилотом команды «Формулы-1» Alpine
Россиянин Даниил Квят стал резервным пилотом команды «Формулы-1» Alpine. Об этом во вторник, 2 марта, сообщили в Twitter-аккаунте команды «Формулы-1».
📣 Daniil Kvyat joins Alpine F1 Team as Reserve Driver— Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) March 2, 2021
Daniil Kviat 🇷🇺
Alpine F1 Team Reserve Driver pic.twitter.com/sbBpVN7U0f
Основными гонщиками Alpine являются испанец Фернандо Алонсо и француз Эстебан Окон. Квят признался, что рад присоединиться к новой команде.
В прошлом сезоне россиянин выступал за Alpha Tauri.
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