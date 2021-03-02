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Сноубордистка София Надыршина завоевала золото ЧМ в параллельном слаломе
София Надыршина / Фото: Instagram

Сноубордистка София Надыршина завоевала золото ЧМ в параллельном слаломе

Анастасия Чанцева

Спорт

Россиянка София Надыршина завоевала золотую медаль в параллельном слаломе на чемпионате мира по сноуборду, который проходит в Словении.

В решающем заезде 17-летняя россиянка обогнала немку Рамону Хофмайстер. София Надуршина стала самой юной чемпионкой мира в данной дисциплине.

Бронза досталась еще одной представительнице Германии Селине Йёрг, которая обогнала в заезде за третье место канадку Меган Фаррелл, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что сноубордист Дмитрий Логинов выиграл золотую медаль чемпионата мира.

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СпортСловениясноуборд
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