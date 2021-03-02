Сноубордистка София Надыршина завоевала золото ЧМ в параллельном слаломе
Россиянка София Надыршина завоевала золотую медаль в параллельном слаломе на чемпионате мира по сноуборду, который проходит в Словении.
В решающем заезде 17-летняя россиянка обогнала немку Рамону Хофмайстер. София Надуршина стала самой юной чемпионкой мира в данной дисциплине.
Бронза досталась еще одной представительнице Германии Селине Йёрг, которая обогнала в заезде за третье место канадку Меган Фаррелл, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что сноубордист Дмитрий Логинов выиграл золотую медаль чемпионата мира.
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