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Гражданин Ирана умер в исламском центре в Москве
Фото: sudak.rk.gov.ru

Гражданин Ирана умер в исламском центре в Москве

Кирилл Николаев

Руслан Давлетшин

Происшествия
Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе, 79Ас3 Карта всех событий

Гражданин Ирана умер в исламском центре в Москве. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в Исламском центре мусульман-шиитов в столичном районе Алтуфьево во вторник, 2 марта.

Отмечается, что погибший был сотрудником центра. Ему было 27 лет. Мужчина умер естественной смертью.

Другие подробности случившегося не сообщаются.

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