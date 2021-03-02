Гражданин Ирана умер в исламском центре в Москве
Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе, 79Ас3 Карта всех событий
Гражданин Ирана умер в исламском центре в Москве. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в Исламском центре мусульман-шиитов в столичном районе Алтуфьево во вторник, 2 марта.
Отмечается, что погибший был сотрудником центра. Ему было 27 лет. Мужчина умер естественной смертью.
Другие подробности случившегося не сообщаются.
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