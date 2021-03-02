Роскомнадзор обяжет соцсети разместить формы для жалоб пользователей

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Роскомнадзор планирует обязать социальные сети разместить на главной странице форму для жалоб пользователей на нарушающую законы информацию.

— Владелец социальной сети должен разместить электронную форму на главной странице, а также предоставить возможность пользователям обратиться к электронной форме со своей персональной страницы в социальной сети, — говорится в документе ведомства.

Форма должна содержать обязательные для заполнения поля: сведения о заявителе, контактные данные и содержание обращения. Также нужно будет указать страницу в соцсети, где была обнаружена распространяемая информация, и описать ее.

Электронная форма в автоматическом режиме будет предоставлять пользователю возможность выбора вида незаконной информации.

Роскомнадзор также подготовил требования к составу ежегодных отчетов о результатах рассмотрения обращений с помощью электронной формы. Согласно проекту, владельцы соцсети должны размещать отчет на главной странице не позднее 1 февраля, передает РИА Новости.

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