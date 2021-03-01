Роскомнадзор подаст в суд на Twitter за неудаление запрещенной информации

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Роскомнадзор составит в отношении сервиса микроблогинга Twitter протоколы за неудаление запрещенной в РФ информации, а затем передаст их в суд. Об этом в понедельник, 1 марта, рассказали в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в Роскомнадзоре, протоколы составят в отношении социальной сети Twitter протоколы об административном правонарушении за неисполнение требований об удалении запрещенной информации.

Данное правонарушение предусматривает наложение штрафа, его размер предстоит определить суду.

В Роскомнадзоре указали, что в Twitter осведомлены о намерениях ведомства, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор проверит обоснованность блокировки нескольких аккаунтов в социальной сети Twitter. Роскомнадзор потребовал от Twitter предоставить списки заблокированных аккаунтов. Также ведомство попросило соцсеть отправить подтверждение связи аккаунтов с российскими государственными органами.

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