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Роскомнадзор подаст в суд на Twitter за неудаление запрещенной информации
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Роскомнадзор подаст в суд на Twitter за неудаление запрещенной информации

Татьяна Плотникова

Общество

Роскомнадзор составит в отношении сервиса микроблогинга Twitter протоколы за неудаление запрещенной в РФ информации, а затем передаст их в суд. Об этом в понедельник, 1 марта, рассказали в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в Роскомнадзоре, протоколы составят в отношении социальной сети Twitter протоколы об административном правонарушении за неисполнение требований об удалении запрещенной информации.

Данное правонарушение предусматривает наложение штрафа, его размер предстоит определить суду.

В Роскомнадзоре указали, что в Twitter осведомлены о намерениях ведомства, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор проверит обоснованность блокировки нескольких аккаунтов в социальной сети Twitter. Роскомнадзор потребовал от Twitter предоставить списки заблокированных аккаунтов. Также ведомство попросило соцсеть отправить подтверждение связи аккаунтов с российскими государственными органами.

Читайте также: МИД отреагировал на удаление «российских» аккаунтов в Twitter

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