Роскомнадзор подаст в суд на Twitter за неудаление запрещенной информации
Роскомнадзор составит в отношении сервиса микроблогинга Twitter протоколы за неудаление запрещенной в РФ информации, а затем передаст их в суд. Об этом в понедельник, 1 марта, рассказали в пресс-службе ведомства.
Как уточнили в Роскомнадзоре, протоколы составят в отношении социальной сети Twitter протоколы об административном правонарушении за неисполнение требований об удалении запрещенной информации.
Данное правонарушение предусматривает наложение штрафа, его размер предстоит определить суду.
В Роскомнадзоре указали, что в Twitter осведомлены о намерениях ведомства, сообщает РИА Новости.
Ранее стало известно, что Роскомнадзор проверит обоснованность блокировки нескольких аккаунтов в социальной сети Twitter. Роскомнадзор потребовал от Twitter предоставить списки заблокированных аккаунтов. Также ведомство попросило соцсеть отправить подтверждение связи аккаунтов с российскими государственными органами.
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