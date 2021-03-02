IWF временно отстранила олимпийскую чемпионку Оксану Сливенко

Оксана Сливенко / Фото: instagram.com

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила олимпийскую чемпионку, россиянку Оксану Сливенко по подозрению в нарушении антидопинговых правил.

Как уточнили в IWF, Сливенко отстранили с 1 марта. Расследование в отношении 34-летней спортсменки основано на данных московской антидопинговой лаборатории, информации Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного агентства по тестированию (ITA). Дело Сливенко ведет ITA, сообщили в пресс-службе IWF.

Оксана Сливенко завоевала золото Олимпиады в Пекине в весовой категории до 69 килограммов. Всего на счету российской спортсменки три золотые и одна серебряная медаль чемпионатов мира, также тяжелоатлетка шесть раз побеждала на чемпионатах Европы.

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