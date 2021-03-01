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Совет World Athletics одобрил план восстановления ВФЛА
Фото: DENIS BALIBOUSE

Совет World Athletics одобрил план восстановления ВФЛА

Анастасия Чанцева

Спорт

Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации одобрил план восстановления в правах Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Окончательный план был рекомендован совету после рассмотрения рабочей группой по восстановлению, ее независимыми экспертами и ВФЛА. Совет World Athletics единогласно одобрил рекомендации группы, уточняет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что бывшего президента ВФЛА дисквалифицировали на четыре года из-за обвинений в манипуляциях с документами и даче ложных показаний по делу Данилы Лысенко.

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