Совет World Athletics одобрил план восстановления ВФЛА

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Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации одобрил план восстановления в правах Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Окончательный план был рекомендован совету после рассмотрения рабочей группой по восстановлению, ее независимыми экспертами и ВФЛА. Совет World Athletics единогласно одобрил рекомендации группы, уточняет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что бывшего президента ВФЛА дисквалифицировали на четыре года из-за обвинений в манипуляциях с документами и даче ложных показаний по делу Данилы Лысенко.

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