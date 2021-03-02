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Астролог Василиса Володина рассказала, что ждет знаки зодиака в марте
Фото: instagram.com/vasilisa.volodina

Астролог Василиса Володина рассказала, что ждет знаки зодиака в марте

Кирилл Николаев

Общество

Астролог Василиса Володина на своей странице в Instagram рассказала о том, что ждет представителей четырех знаков зодиака в марте.

По ее словам, в первый месяц весны у Овнов будет больше спокойствия, чем в феврале. В первую неделю марта представители этого знака смогут насладиться внутренней тишиной, а в конце месяца будет возможность явить себя миру во всей красе.

В марте Тельцы смогут сделать шаг вперед, но это будет непросто. Старая головная боль сменится на новую. В этой связи Тельцам нужно постараться не понести убытки от достигнутого.

Для Близнецов март станет активным и действенным. У представителей этого знака будут силы для новых свершений, однако к 18 марта станет ясно, что требуется серьезная корректировка планов. Здесь нужно будет сделать правильный выбор, чтобы двигаться в нужном направлении.

Ракам в марте стоит подумать не о сиюминутных вещах, а воспарить мыслью. В первый месяц весны им нужно оценивать все свои действия с точки зрения пользы для мира и духовности, а не утилитарно. Астролог советует сделать выбор в пользу внутренней чистоты и сострадания к ближнему.

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