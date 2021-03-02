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«Оставляют тлеть уголек надежды»: Варнава рассказала, каким она видит добро
Фото: instagram.com/kativarnava

«Оставляют тлеть уголек надежды»: Варнава рассказала, каким она видит добро

Анастасия Чанцева

Звезды

Резидент Comedy Woman Екатерина Варнава поделилась на своей странице в Instagram мыслями о том, каким должно быть добро и почему его многие не замечают.

— У добра есть конкретные лица. Лица тех, кто заботится о нас, тех, кто вдохновляет, тех, кто мотивирует быть лучше. Добро — это всегда действие... по отношению к кому-то, к чему-то, которое не надо объяснять, ты просто это чувствуешь, видишь, — написала Варнава на своей странице в Instagram.

Она добавила, что «героев нашего времени» осталось мало, но они есть и не выставляют напоказ свои добрые дела и подвиги.

— Пока одни дискредитируют свои профессии, ставят в недоумение своими поступками, другие демонстрируют невероятную силу мужества и оставляют тлеть уголек надежды, что все еще зависит от того, какими мы выбираем быть сегодня и всегда, — подчеркнула Екатерина Варнава.

В заключение звезда призвала своих поклонников быть добрее к этому миру, к людям и чаще обращать внимание на благие поступки.

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