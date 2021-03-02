«Опять начал гулять»: жена Мамаева обвинила супруга в измене

Фото: instagram.com/alana_mamaeva

Жена футболиста «Ростова» Павла Мамаева Алана обвинила супруга в измене. Об этом она сообщила в Instagram Stories.

Девушка заявила, что Мамаев изменил ей на сборах команды «Ростов» в Испании. Она выложила имя, телефон и фотографию любовницы, а также переписку женщины с футболистом.

— Мой муж опять начал гулять и думал, что в Испании никто не узнает. У меня все, — написала Мамаева.

Фото: instagram.com/alana_mamaeva

Павел и Алана Мамаевы поженились в 2013 году. У них есть дочь Алиса.

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