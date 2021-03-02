Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Опять начал гулять»: жена Мамаева обвинила супруга в измене
Фото: instagram.com/alana_mamaeva

«Опять начал гулять»: жена Мамаева обвинила супруга в измене

Кирилл Николаев

Звезды

Жена футболиста «Ростова» Павла Мамаева Алана обвинила супруга в измене. Об этом она сообщила в Instagram Stories.

Девушка заявила, что Мамаев изменил ей на сборах команды «Ростов» в Испании. Она выложила имя, телефон и фотографию любовницы, а также переписку женщины с футболистом.

— Мой муж опять начал гулять и думал, что в Испании никто не узнает. У меня все, — написала Мамаева.

«Опять начал гулять»: жена Мамаева обвинила супруга в изменеФото: instagram.com/alana_mamaeva

Павел и Алана Мамаевы поженились в 2013 году. У них есть дочь Алиса.

Читайте также: Ирина Шейк снялась обнаженной для журнала Vogue

супружеская изменаПавел МамаевАлана Мамаева
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Его пример другим наука: что общего у Трампа и Саркози

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Скопинский маньяк выходит на свободу

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Дамочка, хорош ломаться: чему нас учит Татьяна Васильева

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Буккарвинг: варварство или искусство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Год дома и два условно: за что поплатился Николя Саркози

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Во всем виноват Горбачев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О томимых духовной жаждой

Все мнения
О проекте