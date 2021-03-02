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Пять студентов в Боливии погибли, упав с четвертого этажа из-за давки
Фото: twitter.com/XHNews

Пять студентов в Боливии погибли, упав с четвертого этажа из-за давки

Анастасия Чанцева

Происшествия

Давка на студенческом собрании в университете Эль-Альто в Боливии закончилась гибелью пяти человек, ограждения не выдержали и сломались.

— На данный момент известно о пяти погибших и трех пострадавших, которые находятся в реанимации после того, что произошло в университете Эль-Альто. Я отправил на место начальника полиции Джонни Агилера, чтобы составить полный отчет о случившемся, — сообщил глава боливийского МВД Карлос дель Кастильо.

Трагедия произошла на факультете экономических, финансовых и административных наук. Молодые люди пришли на студенческое собрание, в результате началась давка.

Давка студентов в Боливии / Видео: РИА Новости

Президент страны Луис Арсе выразил соболезнования семьям погибших и пообещал разобраться в случившемся, передает РИА Новости.

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