Предпринимателям сдадут 12 городских помещений по льготным условиям на севере Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Столичные власти сдадут в аренду 12 помещений по льготным условиям на севере Москвы. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Площадь недвижимость составит от 27,3 до 377,2 квадратного метра. Принять участие в торгах смогут представители малого и среднего бизнеса, уточнил Владимир Ефимов. Отмечается, что аукционы будут проходить в формате онлайн.

— Цена годовой аренды данных объектов начинается от одной тысячи рублей за квадратный метр для подвальных помещений и от 4750 рублей — для цоколя, первых этажей и выше. Арендовать их можно будет сроком на 10 лет. В помещениях могут разместиться офисы, аптеки, небольшие магазины и салоны красоты, ­— пояснил заммэра.

В рамках аналогичной программы в 2020 году в Москве были арендованы 620 помещений. Их общая площадь составила 69,7 тысячи квадратных метров. Всего в аукционах участвовали 4,6 тысячи предпринимателей.

— В настоящий момент больше всего помещений под аренду для представителей малого и среднего предпринимательства выставлено на торги в Головинском районе и в Коптеве — по три объекта, по одному помещению представлено в Савеловском, Дмитровском, Хорошевском, Войковском, Тимирязевском районах и в районе Аэропорт, — отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Он добавил, что всего на севере Москвы в 2020 году предприниматели получили в аренду 94 нежилых объекта. Он уточнил, что все объекты располагаются на первых этажах и в подвальных помещениях, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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