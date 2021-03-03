Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Предпринимателям сдадут 12 городских помещений по льготным условиям на севере Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Предпринимателям сдадут 12 городских помещений по льготным условиям на севере Москвы

Анастасия Волоснова

Город

Столичные власти сдадут в аренду 12 помещений по льготным условиям на севере Москвы. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Площадь недвижимость составит от 27,3 до 377,2 квадратного метра. Принять участие в торгах смогут представители малого и среднего бизнеса, уточнил Владимир Ефимов. Отмечается, что аукционы будут проходить в формате онлайн.

— Цена годовой аренды данных объектов начинается от одной тысячи рублей за квадратный метр для подвальных помещений и от 4750 рублей — для цоколя, первых этажей и выше. Арендовать их можно будет сроком на 10 лет. В помещениях могут разместиться офисы, аптеки, небольшие магазины и салоны красоты, ­— пояснил заммэра.

В рамках аналогичной программы в 2020 году в Москве были арендованы 620 помещений. Их общая площадь составила 69,7 тысячи квадратных метров. Всего в аукционах участвовали 4,6 тысячи предпринимателей.

— В настоящий момент больше всего помещений под аренду для представителей малого и среднего предпринимательства выставлено на торги в Головинском районе и в Коптеве — по три объекта, по одному помещению представлено в Савеловском, Дмитровском, Хорошевском, Войковском, Тимирязевском районах и в районе Аэропорт, — отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Он добавил, что всего на севере Москвы в 2020 году предприниматели получили в аренду 94 нежилых объекта. Он уточнил, что все объекты располагаются на первых этажах и в подвальных помещениях, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Сергей Собянин назвал основные направления развития транспорта в 2021 году

льготаВладимир Ефимовнедвижимость
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Его пример другим наука: что общего у Трампа и Саркози

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Скопинский маньяк выходит на свободу

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Дамочка, хорош ломаться: чему нас учит Татьяна Васильева

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Буккарвинг: варварство или искусство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Год дома и два условно: за что поплатился Николя Саркози

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Во всем виноват Горбачев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О томимых духовной жаждой

Все мнения
О проекте