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«Москино» подготовило специальную программу к 8 Марта
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«Москино» подготовило специальную программу к 8 Марта

Анастасия Колоскова

Город

Посмотреть отечественные и зарубежные художественные и документальные картины, посвященные женщинам, приглашает сеть кинотеатров «Москино» с 5 по 13 марта.

— Мы хотим познакомить зрителей с отечественным и мировым женским кинематографом, то есть с фильмами, снятыми женщинами или о женщинах. Праздничная программа рассчитана на широкую аудиторию, — рассказала Наталья Мокрицкая, генеральный директор «Москино».

Так, поклонники советского кинематографа смогут посетить бесплатные показы таких известных кинолент, как «Девчата» с Надеждой Румянцевой, «Начало» с Инной Чуриковой, «Три тополя на Плющихе» с Татьяной Дорониной, «Карнавал» с Ириной Муравьевой, «Служебный роман» с Алисой Фрейндлих.

Любителям современного зарубежного кино предлагается посмотреть американскую картину «Девушка, подающая надежды» (2020), бразильско-германскую ленту «Невидимая жизнь Эвридики», а также документальные фильмы «Женщина» и «Будь собой: Неизвестная история Алис Ги-Блаше»

В праздничный день будет открыт киноклуб «8 Марта», посвященный выдающимся женщинам в кино. Зрители смогут не только посмотреть фильмы, но и обсуждать их с представителями кинематографа, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Катки в парках Москвы будут работать до 8 марта включительно

современное киноМоскино8 марта
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