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«Скопинский маньяк» вышел на свободу после 17 лет колонии
Фото: Следственный комитет РФ

«Скопинский маньяк» вышел на свободу после 17 лет колонии

Анастасия Волоснова

Происшествия

На свободу после 17 лет, проведенных в колонии, вышел Виктор Мохов, более известный как «скопинский маньяк». Об этом рассказал источник в силовых структурах. Мужчина был осужден за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек.

Мохов покинул колонию 3 марта рано утром. Позже на поезде он уехал из города, проследовав к месту проживания, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что мужчина был слесарем в городе Скопин. Он похитил двух девушек 14 и 17 лет в 2000 году и продержал их в подвале около четырех лет. Следствие выяснило, что Мохов не кормил девушек и держал их без света. Кроме того, он бил пленниц резиновым шлангом, а также разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Одна из девушек дважды рожала от него, однако маньяк отбирал у нее детей.

Девушки были освобождены в мае 2004 года, после того как смогли передать на волю записку.

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