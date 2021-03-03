Парк поездов МЦД стал одним из самых молодых в Европе в 2020 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В 2020 году парк подвижного состава Московских центральных диаметров (МЦД) стал одним из самых молодых в Европе. Об этом рассказали в пресс-службе МЦД.

Уточняется, что еще в 2019 году, до запуска МЦД, большая часть курсирующих на будущих направлениях диаметров поездов принадлежала к старому составу. В 2020 году прошло масштабное обновление парка пригородных поездов. Московский транспортный узел (МТУ) пополнился 499 новыми вагонами.

— На первом и втором диаметрах парк поездов обновлен на 100 процентов. Здесь курсируют составы, средний возраст которых не превышает трех лет: «Иволга», ЭП2Д, «Ласточка» и двухэтажные аэроэкспрессы, цитирует сообщение официальный сайт мэра Москвы.

В наступившем году МТУ получит более 200 новых вагонов, среди которых 209 вагонов поездов ЭП2Д и 20 новых вагонов поездов «Ласточка».

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