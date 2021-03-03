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Сумку с 3,6 миллиона рублей отобрали у сотрудника интернет-магазина на юге Москвы
Фото: Pixabay

Сумку с 3,6 миллиона рублей отобрали у сотрудника интернет-магазина на юге Москвы

Анастасия Чанцева

Происшествия
Россия, Москва, улица Ленинская Слобода, 19 Карта всех событий

Неизвестные избили и ограбили менеджера интернет-магазина на юге столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

Днем 2 марта на улице Ленинской Слободы у дома 19 двое неизвестных подошли к сотруднику интернет-магазина, несколько раз ударили его по голове и отобрали сумку, в которой находилось 3,6 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», полиция разыскивает злоумышленников, рассказали в ведомстве.

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