Февраль 2021 года стал рекордно снежным за последние семь лет в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Февраль 2021 года стал самым снежным за последние семь лет в Москве. Об этом рассказала пресс-служба Комплекса городского хозяйства столицы в среду, 3 марта.

По данным ведомства, снежный покров за минувший месяц вырос до 68 сантиметров, что в два раза больше месячной нормы осадков.

— Только с 12 по 14 февраля выпала месячная норма осадков. До этого рекордсменом был февраль 2018 года: прирост снега тогда составил 50 сантиметров, — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что за последние несколько лет меньше всего осадков зафиксировали в феврале 2014 года, когда на столичные улицы выпало всего 15 сантиметров снега.

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