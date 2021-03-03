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Свыше шести тысяч кубометров снега убрали на вокзалах Санкт-Петербурга за февраль
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Свыше шести тысяч кубометров снега убрали на вокзалах Санкт-Петербурга за февраль

Елена Фролова

Общество

Железнодорожные рабочие убрали с территорий крупнейших вокзалов Санкт-Петербурга 6,4 тысячи кубометров снега за февраль. Как сообщают «Невские новости», в общей сложности были очищены основные станции полигона Октябрьской железной дороги от 11,4 тысячи кубометров снега.

Ежедневно от снежных налетов и наледи убирают 1829 пригородных пассажирских платформ. Помимо этого, железнодорожники в постоянном режиме следят за прогнозом погоды, чтобы вовремя организовать и провести работу по очистке территорий от последствий непогоды.

Отметим, что в ближайшие дни температура воздуха в Северной столице будет держаться в пределах от минус трех до двух градусов выше нуля. В Международный женский день, по информации на сайте Гидрометцентра, она опустится до минус шести градусов. В течение недели вероятно выпадение осадков в виде дождя и мокрого снега.

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уборка снегавокзалыСанкт-Петербург
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