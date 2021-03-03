Пожилую женщину с ножевыми ранениями нашли после тушения пожара в квартире

Фото: Пелагия Замятина / «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Широкая улица, 8к1 Карта всех событий

Тело погибшей пожилой женщины с ножевыми ранениями обнаружили при тушении пожара в квартире жилого дома на северо-востоке Москвы.

В одной из квартир по адресу Широкая улица, дом 8, корпус 1, произошло возгорание обшивки двери. Площадь пожара составила 1 квадратный метр. Сотрудники МЧС обнаружили в квартире тело 74-летней женщины с ножевыми ранениями.

Полицейским удалось задержать подозреваемого в убийстве пожилой москвички.

— Благодаря совместной работе следователей столичного Следственного комитета и сотрудников Главного управления МВД России по Москве в короткий срок подозреваемый 1966 года рождения задержан. В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия, с фигурантом проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, — сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по городу Юлия Иванова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщает пресс-служба Следственного комитета по Москве.

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