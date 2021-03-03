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Мужчину госпитализировали после драки с водителем такси в центре Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Мужчину госпитализировали после драки с водителем такси в центре Москвы

Анастасия Чанцева

Происшествия
Россия, Москва, Центральный административный округ, Басманный район Карта всех событий

Мужчина получил множественные травмы после конфликта с водителем такси в Басманном районе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Конфликт между 45-летним мужчиной и таксистом произошел около часа ночи 2 марта. Пострадавшего доставили в больницу, где диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ссадину лобной области. Также медики сообщили, что мужчина, получивший травмы, находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту правоохранители проводят проверку.

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