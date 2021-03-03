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Адвокат рассказала о нюансах процедуры установления отцовства
Фото: Pixabay

Адвокат рассказала о нюансах процедуры установления отцовства

Елена Фролова

Общество

Рождение ребенка является значимым событием для каждой семьи. Однако в реальности не всегда это приносит радость обоим родителям. Адвокат Дарья Морозова рассказала ФАН обо всех тонкостях сложного процесса установления отцовства.

Бывают случаи, когда будущий отец категорически против того, чтобы признать еще не рожденного малыша своим. В связи с этим беременной женщине приходится проходить через неприятную юридическую процедуру, чтобы защитить права ребенка.

Бывает, что мужчина хочет прописать свою фамилию в соответствующей графе в свидетельстве о рождении сына или дочери, но судьба распоряжается иначе. Например, человек умирает, не успев это сделать. В этом случае женщине нужно будет подать иск о признании отцовства умершего, чтобы ребенок имел право на наследство или на получение пенсии по потере кормильца.

Человеку, который впервые сталкивается с подобными ситуациями, трудно самостоятельно сориентироваться в столь сложном вопросе. Поэтому без помощи юриста ему не обойтись.

По словам адвоката, помимо восстановления справедливости, мотивы факта установления отцовства могут быть следующими: получение пенсии по утрате кормильца; получение компенсации, если трагическая гибель отца связана с применением к нему насильственных действий; реализация права на наследство по закону.

Для того чтобы подать исковое заявление об установлении отцовства, нужно обратиться в ближайший суд по месту жительства истца. Как пояснила Дарья Морозова, это могут сделать мать, отец (если он состоит в браке, но сомневается в том, что ребенок от него), сам ребенок (после наступления совершеннолетия), а также сотрудники органов опеки.

Рассмотрение заявления может длиться до двух месяцев. После этого суд выносит решение, которое вступит в силу не позднее чем через месяц. С этим судебным решением необходимо обратиться в орган ЗАГС, где должны внести соответствующую правку в актовую запись и выдать новое свидетельство о рождении.

— Основанием для подачи заявления об установлении отцовства в суд является невозможность разрешения данного вопроса в добровольном порядке, если родители официально не расписаны. Причем в данном конкретном случае не существует срока исковой давности, — объяснила Дарья Морозова.

Кроме того, для иска нужно собрать следующий пакет документов: квитанция об оплате госпошлины, паспорта истца и ответчика (либо другие документы, удостоверяющие личность), свидетельство о рождении ребенка (если он уже зарегистрирован), справка из роддома (если новорожденного еще не зарегистрировали в ЗАГС), прошение об участии свидетелей в судебном заседании, ходатайство о проведении генетической экспертизы и любые другие доказательства.

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