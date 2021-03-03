Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Комментатор Губерниев эмоционально отреагировал на смерть Розанова
Фото: Youtube / Василий Конов

Комментатор Губерниев эмоционально отреагировал на смерть Розанова

Виктория Федотова

Общество

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на смерть своего коллеги Юрия Розанова.

— Чудовищная новость, невозможно в это поверить. Совершенно невероятный, лучший среди нас в профессии, лучший среди нас. Невозможно говорить «был», потому что его репортажи на века, — отметил Губерниев.

Видео: Telegram-канал «360»

По его словам, Розанов — продолжатель советской школы комментаторов со своим неповторимым стилем.

— Мне посчастливилось с ним вместе работать. Он тяжело болел. Мы искренне надеялись, что он выкарабкается. Светлая память по-настоящему замечательному спортивному комментатору. Он лучший среди нас, — эмоционально добавил спортивный журналист.

Видео появилось в Telegram-канале 360tv.

Юрий Розанов родился в Загорске 12 июня 1961 года. Карьеру комментатора Розанов начал в 1996 году на «НТВ-Плюс». Он комментировал футбольные и хоккейные матчи во время телетрансляций. Кроме того, Розанов работал на радио, занимался озвучкой и открыл собственную онлайн-школу спортивного комментирования в 2018 году. В 2012-м Юрий Розанов и Сергей Крабу получили премию ТЭФИ в номинации «спортивный комментатор / ведущий спортивной программы».

Читайте также: Скончался спортивный комментатор Юрий Розанов

смертьДмитрий Губерниеввидео
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качайте ягодицы, сдувайте грудь: мода опять изменилась

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Его пример другим наука: что общего у Трампа и Саркози

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Скопинский маньяк выходит на свободу

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Дамочка, хорош ломаться: чему нас учит Татьяна Васильева

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Год дома и два условно: за что поплатился Николя Саркози

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Во всем виноват Горбачев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О томимых духовной жаждой

Все мнения
О проекте