Комментатор Губерниев эмоционально отреагировал на смерть Розанова

Фото: Youtube / Василий Конов

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на смерть своего коллеги Юрия Розанова.

— Чудовищная новость, невозможно в это поверить. Совершенно невероятный, лучший среди нас в профессии, лучший среди нас. Невозможно говорить «был», потому что его репортажи на века, — отметил Губерниев.

Видео: Telegram-канал «360»

По его словам, Розанов — продолжатель советской школы комментаторов со своим неповторимым стилем.

— Мне посчастливилось с ним вместе работать. Он тяжело болел. Мы искренне надеялись, что он выкарабкается. Светлая память по-настоящему замечательному спортивному комментатору. Он лучший среди нас, — эмоционально добавил спортивный журналист.

Видео появилось в Telegram-канале 360tv.

Юрий Розанов родился в Загорске 12 июня 1961 года. Карьеру комментатора Розанов начал в 1996 году на «НТВ-Плюс». Он комментировал футбольные и хоккейные матчи во время телетрансляций. Кроме того, Розанов работал на радио, занимался озвучкой и открыл собственную онлайн-школу спортивного комментирования в 2018 году. В 2012-м Юрий Розанов и Сергей Крабу получили премию ТЭФИ в номинации «спортивный комментатор / ведущий спортивной программы».

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