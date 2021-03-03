 Нейрохирургическую операционную НИИ Склифосовского оснастили новейшим 3D оборудованием

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Россия, Москва, Большая Сухаревская площадь, 3с1 Карта всех событий

В научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в Москве начали проводить операции с использованием современной 3D Vision стойки. Благодаря новой технологии все люди в операционной могут наблюдать за ходом операции «глазами хирурга». Об этом рассказали в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

Оборудование состоит из специальной камеры на хирургическом микроскопе. Он выдает на экране 3D-изображение, которое может различить, надев специальные очки.

Технология позволит проводить практические занятия для начинающих врачей. Аспиранты и студенты будут надевать очки и мысленно проводить операцию вместе с опытным хирургом, сообщили в департаменте.

Уточняется, что научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского является центром, в котором регулярно тестируют новое современное оборудование.

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