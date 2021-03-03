Новое оборудование поставили в Больницу № 15 имени О. М. Филатова в Москве

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

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В Городскую клиническую больницу № 15 имени О. М. Филатова поставили 42 аппарата УЗИ и два новых компьютерных томографа. Об этом рассказал главный врач больницы Валерий Вечорко.

Уточняется, что один томограф уже начал работу. Второй аппарат установлен в приемном отделении, его подключат к работе в ближайшее время.

Установка томографа и аппарата УЗИ в приемном отделении позволит диагностировать серьезные заболевания на догоспитальном этапе. В следующем году в больницу планируют поставить современные мультиспиральные компьютерные томографы, ангиограф и рентгеновский денситометр.

— Медицинское оборудование применяется на всех этапах оказания медицинской помощи — от амбулаторного до стационарного звена, в том числе с применением телемедицинских технологий и программ поддержки принятия врачебных решений на основе искусственного интеллекта. Для качественной и эффективной работы медицинской организации необходимо постоянное обновление оборудования, обеспечение его точной и бесперебойной работы, — пояснил Валерий Вечорко.

Отмечается, что оборудование закупается по контракту жизненного цикла. Это обеспечивает работу оборудования в течение 7–10 лет, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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