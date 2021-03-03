Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Для жителей Новой Москвы построят 15 медицинских объектов до 2023 года
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Для жителей Новой Москвы построят 15 медицинских объектов до 2023 года

Анастасия Волоснова

Город

В ТиНАО до 2023 года возведут 15 медицинских центров. Об этом рассказал руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Среди новых объектов будут поликлиники, больницы и подстанций скорой помощи, уточнил руководитель департамента.

— Принципы комплексного развития территорий предполагают наряду с жильем масштабное строительство объектов инфраструктуры, в том числе медицинской. Особое значение вопросы развития системы здравоохранения приобрели в последнее время, — отметил Владимир Жидкин.

По его словам, всего до 2035 года в округе построят 125 медицинских объектов. Данные планы заложены в Генплане развития Новой Москвы, уточнил Жидкин.

Он отметил, что большую часть зданий возведут на деньги инвесторов. Уточняется, что создание широкой сети медицинских центров позволит жителям района получать качественную помощь.

Читайте также: Москвичи смогут переехать в семь новостроек по программе реновации в марте 2021 года

МедицинастроительствоНовая Москва
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Его пример другим наука: что общего у Трампа и Саркози

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Скопинский маньяк выходит на свободу

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Дамочка, хорош ломаться: чему нас учит Татьяна Васильева

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Буккарвинг: варварство или искусство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Год дома и два условно: за что поплатился Николя Саркози

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Во всем виноват Горбачев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О томимых духовной жаждой

Все мнения
О проекте