Для жителей Новой Москвы построят 15 медицинских объектов до 2023 года

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В ТиНАО до 2023 года возведут 15 медицинских центров. Об этом рассказал руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Среди новых объектов будут поликлиники, больницы и подстанций скорой помощи, уточнил руководитель департамента.

— Принципы комплексного развития территорий предполагают наряду с жильем масштабное строительство объектов инфраструктуры, в том числе медицинской. Особое значение вопросы развития системы здравоохранения приобрели в последнее время, — отметил Владимир Жидкин.

По его словам, всего до 2035 года в округе построят 125 медицинских объектов. Данные планы заложены в Генплане развития Новой Москвы, уточнил Жидкин.

Он отметил, что большую часть зданий возведут на деньги инвесторов. Уточняется, что создание широкой сети медицинских центров позволит жителям района получать качественную помощь.

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