Предприятие по производству деталей для автомобилей построят на юге Москвы / Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Производственный комплекс по изготовлению и хранению деталей из листовой стали для автомобилей площадью около 36 500 квадратных метров построят в столичном районе Бирюлево Западное. Об этом в среду, 3 марта, сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Производство появится по адресу: проезд Ступинский, владение 1. Уточняется, что из-за сложной конфигурации земельного участка основная часть здания будет иметь вид треугольника.

— Строительство будет вестись в два этапа: в рамках первого на участке возведут одноэтажный корпус с подвалом, в рамках второго – трехэтажный объем с подземным уровнем. В них будет располагаться инженерное оборудование, производство, склады, административно-бытовые помещения, медблок и прочее, — рассказал Сергей Кузнецов.

По его словам, при облицовке фасада здания будут использованы сэндвич-панели семи цветов.

На благоустроенной территории возле комплекса появятся подъездные дороги и тротуары, открытая автостоянка на 56 машино-мест, а также три зоны отдыха с лавочками и местами для курения.

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