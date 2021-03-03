Путепровод построят через пути Рижского направления Московской железной дороги

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Градостроительно-земельная комиссия Москвы согласовала проект планировки путепровода, который появится на пересечении улиц 8-го Марта и Приорова с путями Рижского направления Московской железной дороги.

Согласно плану, здесь построят дороги и проезды протяженностью 1,6 километра. Также на участке появится отстойно-разворотная площадка с конечной остановкой городского транспорта.

Помимо этого, специалисты планируют оптимизировать на территории инженерную инфраструктуру. Работы предусматривают перенос трансформаторной подстанции и переустройство воздушного участка линии электропередач, для чего будут установлены семь опор.

— В районе, где появится путепровод, расположен жилой комплекс, со школой и детским садом. Благодаря его строительству транспортная ситуация для местных жителей существенно улучшится, — цитирует председателя Москомстройинвеста Анастасию Пятову официальный сайт мэра Москвы.

Уточняется, что в рамках специальной программы с 2011 по 2021 годы в столице построили и реконструировали 17 автодорожных путепроводов. На данный момент ведутся работы относительно строительства еще шести путепроводов.

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