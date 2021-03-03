Пять новых подстанций построят в Москве для дополнительного электроснабжения МЦД

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Россия, Московская область, Одинцовский городской округ, посёлок Трёхгорка Карта всех событий

Для дополнительного электроснабжения Московских центральных диаметров (МЦД) построят пять новых подстанций. Об этом рассказали в пресс-службе магистрали.

Новые объекты появятся на МЖД. В 2021 году железнодорожную инфраструктуру МЦД продолжат модернизировать. На определенных участках будут строить дополнительные путепроводы и реконструировать станции.

— На двух действующих диаметрах планируется построить пять новых тяговых подстанций, на будущих третьем и четвертом — еще четыре. В частности, на МЦД-1 — в Трехгорке, на МЦД-2 — в Нахабине, Бутове, Павшине и на Гражданской, — говорится в сообщении.

Уточняется, что тяговое электроснабжение усиливают для обеспечения тактового движения поездов на МЦД.

— Для подготовки к запуску движения на МЦД-3 Крюково — Раменское и МЦД-4 Апрелевка — Железнодорожная будут построены новые тяговые подстанции в Раменском, Удельной, Солнечной и Кускове, — рассказал начальник МЖД Михаил Глазков.

Ранее, в 2018 году, на МЦД-1 построили две подобные подстанции. На Белорусском направлении установили подстанцию «Славянская», а на Савеловском — подстанцию «Бутырская», сообщает агентство городских новостей «Москва».

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