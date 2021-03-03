Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Пять новых подстанций построят в Москве для дополнительного электроснабжения МЦД
Фото: Антон Гердо / «Вечерняя Москва»

Пять новых подстанций построят в Москве для дополнительного электроснабжения МЦД

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Московская область, Одинцовский городской округ, посёлок Трёхгорка Карта всех событий

Для дополнительного электроснабжения Московских центральных диаметров (МЦД) построят пять новых подстанций. Об этом рассказали в пресс-службе магистрали.

Новые объекты появятся на МЖД. В 2021 году железнодорожную инфраструктуру МЦД продолжат модернизировать. На определенных участках будут строить дополнительные путепроводы и реконструировать станции.

— На двух действующих диаметрах планируется построить пять новых тяговых подстанций, на будущих третьем и четвертом — еще четыре. В частности, на МЦД-1 — в Трехгорке, на МЦД-2 — в Нахабине, Бутове, Павшине и на Гражданской, — говорится в сообщении.

Уточняется, что тяговое электроснабжение усиливают для обеспечения тактового движения поездов на МЦД.

— Для подготовки к запуску движения на МЦД-3 Крюково — Раменское и МЦД-4 Апрелевка — Железнодорожная будут построены новые тяговые подстанции в Раменском, Удельной, Солнечной и Кускове, — рассказал начальник МЖД Михаил Глазков.

Ранее, в 2018 году, на МЦД-1 построили две подобные подстанции. На Белорусском направлении установили подстанцию «Славянская», а на Савеловском — подстанцию «Бутырская», сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Сергей Собянин назвал основные направления развития транспорта в 2021 году

транспортМЦДстроительство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качайте ягодицы, сдувайте грудь: мода опять изменилась

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Его пример другим наука: что общего у Трампа и Саркози

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Скопинский маньяк выходит на свободу

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Дамочка, хорош ломаться: чему нас учит Татьяна Васильева

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Год дома и два условно: за что поплатился Николя Саркози

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Во всем виноват Горбачев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О томимых духовной жаждой

Все мнения
О проекте