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Песков рекомендовал не читать СМИ, пишущие о возможной передаче Курильских островов
Фото: pixabay.com

Песков рекомендовал не читать СМИ, пишущие о возможной передаче Курильских островов

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, что Россия якобы может отдать Японии Курильские острова. Представителя Кремля попросили прокомментировать сообщения японских СМИ, что Курильские острова якобы могут перейти к Японии после смены власти в России.

— Не читайте эти СМИ. Во всех странах, в том числе в Японии, очень много экстремистов, очень много приверженцев таких ультравзглядов и очень много тех, кто пытается этими ультравзглядами заменить конструктивный подход к перспективам развития двусторонних отношений, — цитирует Пескова РИА Новости.

СПРАВКА «ВМ»

В результате ряда поражений в Русско-японской войне Российская империя подписала в 1905 году договор с Японией, согласно которому Япония приобрела права на часть Курильской гряды. В июне 1941 года страны Гитлеровской коалиции объявили войну СССР. Япония напала на США как на союзника СССР в декабре 1941 года, фактически уничтожив американскую базу Перл-Харбор в Тихом океане. Через три месяца после победы над Германией СССР объявил войну Японии и ввел войска на Южные Курилы, после чего Япония прекратила боевые действия. 8 сентября 1951 года в США был подписан мирный договор между Японией и союзниками, согласно которому Япония отказалась от прав на Курильские острова.

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СМИЯпонияКурильские острова
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