Бывший депутат Рады призвала готовиться к военному захвату Крыма

Флаг Украины

Экс-депутат Верховной рады Татьяна Черновол призвала украинцев готовиться к захвату Крыма у России «в любой момент». Об этом она сказала во вторник, 2 марта, в эфире канала «Прямой».

— Мы должны быть постоянно готовы к проведению, буквально завтра, военной операции по возвращению Крыма, — заявила политик.

Она добавила, что следует дождаться, когда в «России начнутся процессы турбулентности». Тогда этот момент можно использовать для захвата Крыма украинскими военными, передает РИА Новости.

Крымский вопрос

Крымский полуостров стал частью Российской Федерации после проведения референдума в 2014 году. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью Украины. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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