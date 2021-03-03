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Москва вновь присоединится к экологической акции «Час Земли»
Фото: «Вечерняя Москва»

Москва вновь присоединится к экологической акции «Час Земли»

Анастасия Колоскова

Город

Москва в 13-й раз станет участником ежегодной всероссийской экологической акции «Час Земли». Об этом сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы. По традиции в этот час люди по всему миру выключают свет и бытовые электроприборы.

Уточняется, что акция, организованная Всемирным фондом дикой природы (WWF) при поддержке правительства Москвы и Минприроды РФ, состоится 27 марта — с 20:30 до 21:30.

Известно, что к акции традиционно присоединяются десятки тысяч всемирно известных зданий и достопримечательностей, которые гасят свою подсветку на время ее проведения.

— Это не только очень зрелищное событие и возможность увидеть необычную ночную панораму столицы, это масштабное мероприятие, которое способно привлечь внимание жителей города к сохранению природных ресурсов и продемонстрировать, что каждый лично может принять в этом участие, — цитирует ТАСС руководителя департамента Антона Кульбачевского.

Он отметил, что в 2021 году мероприятие посвятят теме открытости экологической информации.

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акцияДепартамент природопользования и охраны окружающей среды«Час Земли»
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