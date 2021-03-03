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«Дайте детям выспаться»: Харламов предложил изменить расписание в российских школах
Фото: youtube.com/Forbes

«Дайте детям выспаться»: Харламов предложил изменить расписание в российских школах

Виктория Федотова

Звезды

Российский актер и шоумен Гарик Харламов предложил изменить расписание в российских школах. По его словам, занятия можно сдвинуть на 10 утра, чтобы дети и родители, которые отводят детей в школу, могли выспаться.

— Утро придумали фанатики. Сдвиньте на 10 утра, всем же легче будет! И ученикам, и учителям. Зачем так мучить детей и родителей? К 8:00? В 7:00 надо вставать, а кому-то в 7 уже выходить! А зимой вообще невозможно глаза открыть в это время. Можно разделить школы для жаворонков и для сов. Потом будут спортивные мероприятия между жаворонками и совами. Нет же ж, блин, всех под одну гребенку, — возмущенно заявил юморист.

По его словам, утром многие плохо соображают и бывают злыми.

— Что можно выучить в таком состоянии? Как можно на чем-то сосредоточиться вообще? Дайте выспаться детям-совам! И родителям таким же! Откройте школу для сов! — эмоционально подытожил артист на своей странице в Instagram.

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