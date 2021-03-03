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Стало известно, почему многим людям нравится петь в душе
Кадр из фильма «Красотка»

Стало известно, почему многим людям нравится петь в душе

Елена Фролова

Общество

Эксперт по звукоизоляции и акустике помещений Александр Боганик рассказал, почему многим людям нравится петь в душе. Ответ на этот вопрос основан на объективных физических явлениях, связанных с акустикой, а также на психологической составляющей. Об этом сообщило ФАН.

— Практически любому человеку нравится делать то, что у него хорошо получается. Понятно, что чисто, красиво и мощно извлекать звук своего голоса дано не каждому. Однако ванная комната — это, как правило, гулкое и изолированное помещение малого объема, стены, пол и потолок которого выполнены из жестких, хорошо отражающих звук поверхностей, — объяснил Александр Боганик.

Он отметил, что чаще всего отделка данных санузлов выполняется с помощью керамической плитки. Из мягких, поглощающих звук вещей в таких комнатах есть только коврик, полотенце и халат. Поэтому с точки зрения акустики создаются прекрасные условия для естественного усиления даже самого слабого и неуверенного голоса.

Эксперт также добавил, что сама душевая кабина из-за своих геометрических размеров также является отличным «усилителем» звука. Таким образом, поющий лучше себя слышит.

— Кроме того, есть еще одна составляющая ответа на данный вопрос. Она относится к области психологии. Чаще всего люди принимают душ, что называется, «без свидетелей». В результате они не беспокоятся о качестве и содержании самого вокала, а также о его восприятии посторонними слушателями, — подчеркнул Александр Боганик.

Он также добавил, что у человека есть возможность в любой момент включить струю воды и тем самым «замаскировать» неудачную партию. По его словам, особенное значение имеет и тот момент, когда на голове человека находится шапка из шампуня, а глаза его зажмурены. Таким образом восприятие мира происходит только через осязание и слух.

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