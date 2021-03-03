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Москвичка заявила о пропаже украшений на сумму в три миллиона рублей
Фото: Christie's

Москвичка заявила о пропаже украшений на сумму в три миллиона рублей

Анастасия Чанцева

Происшествия
Россия, Москва, Садовая-Кудринская улица Карта всех событий

Женщина стала жертвой злоумышленника, который обещал продать ее драгоценности, но скрылся. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Пострадавшая находилась в Аукционном доме по улице Садовой-Кудринской и передала неизвестному человеку ювелирные изделия на сумму три миллиона рублей с договоренностью о дальнейшей их реализации.

Получив драгоценности, злоумышленник скрылся. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

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