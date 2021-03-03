Следователи завершили многолетнее расследование хищений группой «застройщиков» в Подмосковье

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Перед судом в Московской области предстанут четверо участников преступной группировки, которых обвиняют в организации преступного сообщества и участии в нем, мошенничестве, отмывании денег и растрате. Об этом «ВМ» сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

По данным следствия, в период с 2007 по 2014 годы обвиняемые, злоупотребления доверием, похитили денежные средства 445 граждан на общую сумму свыше 535 миллионов рублей под предлогом инвестирования в строительство многоквартирных домов и таунхаусов на территории Москвы и области. Строительство домов осуществлялось с нарушением законодательства.Новостройки были признаны судом самовольными постройками.

Данное уголовное дело расследовалось более семи лет. В ближайшее время его передадут в суд.

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