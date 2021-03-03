У Федора Бондарчука и Паулины Андреевой родился сын

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Режиссер Федор Бондарчук и Паулина Андреева стали родителями. Во вторник, 2 марта, у пары родился сын. Об этом сообщила сама звездная мама в соцсетях

— Иван Федорович Бондарчук. 02.03.2021 г., — написала Андреева в Instagram-аккаунте, опубликовав фотографию, на которой предстала перед поклонниками глубоко беременной.

Примечательно, что слухи о беременности Паулины Андреевой появились в сентябре после замены ее в трех спектаклях МХТ имени Чехова, однако звездная пара не подтверждала интересное положение актрисы.

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