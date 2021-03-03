Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
У Федора Бондарчука и Паулины Андреевой родился сын
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

У Федора Бондарчука и Паулины Андреевой родился сын

Анастасия Колоскова

Звезды

Режиссер Федор Бондарчук и Паулина Андреева стали родителями. Во вторник, 2 марта, у пары родился сын. Об этом сообщила сама звездная мама в соцсетях

— Иван Федорович Бондарчук. 02.03.2021 г., — написала Андреева в Instagram-аккаунте, опубликовав фотографию, на которой предстала перед поклонниками глубоко беременной.

Примечательно, что слухи о беременности Паулины Андреевой появились в сентябре после замены ее в трех спектаклях МХТ имени Чехова, однако звездная пара не подтверждала интересное положение актрисы.

Читайте также: «Дайте детям выспаться»: Харламов предложил изменить расписание в российских школах

Федор БондарчукПаулина Андреевасын
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Легионеры или молодежь: кто спасет российский футбол

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качайте ягодицы, сдувайте грудь: мода опять изменилась

Елена Стефанюк
Елена Стефанюк

Свежая кровь нужна всегда

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Его пример другим наука: что общего у Трампа и Саркози

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Скопинский маньяк выходит на свободу

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Дамочка, хорош ломаться: чему нас учит Татьяна Васильева

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Год дома и два условно: за что поплатился Николя Саркози

Все мнения
О проекте