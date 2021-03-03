Московский кинофестиваль пройдет с 22 по 29 апреля

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

43-й Московский международный кинофестиваль пройдет в столице с 22 по 29 апреля. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Напомним, что ММКФ является вторым старейшим кинофестивалем мира после Венецианского кинофестиваля.

Его первым названием был Советский кинофестиваль в Москве, который впервые состоялся в 1935 году. Жюри дебютного фестиваля возглавлял легендарный режиссер Сергей Эйзенштейн. На регулярной основе мероприятие проводится с 1959 года. До 1999 года киносмотр организовывался раз в два года, после чего стал проводиться ежегодно.

Традиционно его организовывали в июне, но в 2018 мероприятие перенесли на апрель из-за Чемпионата мира по футболу. После этого было принято решение проводить ММКФ в апреле на постоянной основе.

В прошлом году в связи с пандемией коронавируса фестиваль проходил с 1 по 8 октября, сообщает Интерфакс.

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