Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Московский кинофестиваль пройдет с 22 по 29 апреля
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Московский кинофестиваль пройдет с 22 по 29 апреля

Анастасия Колоскова

Город

43-й Московский международный кинофестиваль пройдет в столице с 22 по 29 апреля. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Напомним, что ММКФ является вторым старейшим кинофестивалем мира после Венецианского кинофестиваля.

Его первым названием был Советский кинофестиваль в Москве, который впервые состоялся в 1935 году. Жюри дебютного фестиваля возглавлял легендарный режиссер Сергей Эйзенштейн. На регулярной основе мероприятие проводится с 1959 года. До 1999 года киносмотр организовывался раз в два года, после чего стал проводиться ежегодно.

Традиционно его организовывали в июне, но в 2018 мероприятие перенесли на апрель из-за Чемпионата мира по футболу. После этого было принято решение проводить ММКФ в апреле на постоянной основе.

В прошлом году в связи с пандемией коронавируса фестиваль проходил с 1 по 8 октября, сообщает Интерфакс.

Читайте также: У Федора Бондарчука и Паулины Андреевой родился сын

кинокинофестиваль
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Легионеры или молодежь: кто спасет российский футбол

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качайте ягодицы, сдувайте грудь: мода опять изменилась

Елена Стефанюк
Елена Стефанюк

Свежая кровь нужна всегда

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Его пример другим наука: что общего у Трампа и Саркози

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Скопинский маньяк выходит на свободу

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Дамочка, хорош ломаться: чему нас учит Татьяна Васильева

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Год дома и два условно: за что поплатился Николя Саркози

Все мнения
О проекте