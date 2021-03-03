Биолог объяснил, почему городские голуби опасны для человека

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Голуби могут переносить десятки опасных заболеваний, в том числе орнитоз, сальмонеллез, сольволиз, псевдотуберкулез. Об этом рассказал кандидат биологических наук и создатель YouTube-канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков на онлайн-конференции, сообщает Nation News.

Эксперт отметил, что количество голубей в городах постоянно возрастает. Эта проблема обусловлена чрезмерным кормлением птиц, а также существованием незарегистрированных мусорных площадок.

Глазков посоветовал «ограничивать доступ к чердакам, не подкармливать голубей, не хранить пищевые отходы в несанкционированных местах». Он добавил, что в некоторых странах введены штрафы за кормление этих пернатых. С данной проблемой знакомы не только жители России, но и Европы.

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