Назван способ защиты от нежелательных спам-звонков

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Операторы ряда кол-центров звонят на телефонные номера россиян с навязчивыми рекламными предложениями, что обычно вызывает только раздражение. Как с этим борются в Санкт-Петербурге, выяснили «Невские новости».

Согласно данным Федеральной антимонопольной службы (ФАС), за прошедший год относительно ненадлежащей рекламы было составлено и рассмотрено около 650 заявлений.

— По результатам рассмотрения обращений по ненадлежащей рекламе было возбуждено 34 дела, из которых в 26 случаях признаны факты нарушения законодательства о рекламе. Кроме того, выдано десять предписаний, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Так, в период с января по декабрь 2020 года в Петербурге самые распространенные нарушения в области рекламы произошли по статье 18, связанной с распространением рекламы по сетям электросвязи без согласия абонента. По данному поводу возбуждено 15 дел. С начала 2021 года сотрудники ФАС рассмотрели 76 подобных заявлений. В результате шесть случаев будут рассматриваться в суде.

По словам профессора кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, доктора экономических наук, эксперта по маркетингу Марии Конягиной, после тщательного анализа ситуации с навязчивыми звонками выяснилось, что на законодательно-правовом уровне нельзя запретить такие звонки, так как они осуществляются с номеров, оформленных на частных лиц.

Кроме того, не всегда возможно понять, насколько звонок является рекламным. Одно дело, когда вызов поступает от неизвестной компании, в которую абонент никогда не обращался, и другое, когда позвонивший является клиентом банка, предлагающего, например, кредиты или новые услуги.

При этом эксперт назвала единственный эффективный способ защиты от нежелательных звонков. По ее словам, многие операторы предлагают своим клиентам услугу антиспама.

— Я сама пользуюсь подобной услугой и периодически вижу, что за целый день копится ряд звонков, которые были перенаправлены в спам. Часть из них сортируется, но некоторые спам-вызовы проходят. Тогда есть возможность после разговора отметить в телефоне данный номер в качестве нежелательного или заблокировать его, — рассказала Мария Конягина.

Она посоветовала тем, кто не хочет получать подобные звонки, узнать у своего оператора, если ли в их тарифе данная услуга и можно ли подключить ее дополнительно. Также стоит заранее узнать, платная ли эта функция.

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