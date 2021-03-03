Эксперт назвал способ защитить себя от нового вида мошенничества

Фото: pixabay.com

Шеф-редактор «Мобильных телекоммуникаций» Леонтий Букштейн рассказал, как уберечь себя от нового вида мошенничества. Об этом сообщает RT.

По словам Букштейна, государственные структуры никогда не требуют от граждан сообщить их персональные данные в звонках и письмах. Он призвал не реагировать на подобные запросы и ни в коем случае не разглашать личную информацию: ИНН, СНИЛС, номера банковских карт.

Эксперт также отметил, что не стоит перезванивать на незнакомые номера, если сигнал резко обрывается. Как правило, мошенники делают это умышленно.

Пожилым людям Букштейн посоветовал быть бдительнее и обращаться к своим детям и внукам в случае звонков с незнакомых номеров.

Появление новой схемы мошенничества Букштейн объяснил всплеском онлайн-активности во время пандемии. Ранее стало известно, что злоумышленники пытаются завладеть персональными данными интернет-пользователей под видом представителей «Госуслуг».

Читайте также: Эксперты раскрыли способы защиты копии паспорта от мошенников