Петр Бирюков: Систему водозабора в Москве подготовили к весеннему таянию снега

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Система водозабора в столице готова к весеннему таянию снега. Об этом в среду, 3 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, вся московская система водозабора подготовлена к весенним талым водам.

— Мы от двух до трех метров опустили уровень воды в наших водохранилищах, чтобы возможное накопление они приняли без всяких последствий, — цитирует Бирюкова агентство городских новостей «Москва».

Он отметил, что очень важно не допустить потоплений в метро и коллекторах, вдоль основных магистралей. Соответствующие мероприятия уже стартовали.

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