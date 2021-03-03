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Синоптик рассказал, как долго в Москве сохранится «барическая пила»
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Синоптик рассказал, как долго в Москве сохранится «барическая пила»

Кирилл Николаев

Город

«Барическая пила» в виде резких скачков атмосферного давления сохранится в Москве как минимум до середины марта. Об этом в среду, 3 марта, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в столице продолжатся скачки атмосферного давления. В четверг, 4 марта, оно понизится на 10 единиц, а в пятницу, 5 марта, наоборот, поднимется на 10 миллиметров ртутного столба. В воскресенье, 7 марта, атмосферное давление снова опустится на 17 единиц, сообщает РИА Новости.

Ранее Тишковец предупредил жителей столицы о двадцатиградусных морозах.

Читайте также: Синоптики рассказали о погоде в Москве 8 марта

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