Синоптик рассказал, как долго в Москве сохранится «барическая пила»

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«Барическая пила» в виде резких скачков атмосферного давления сохранится в Москве как минимум до середины марта. Об этом в среду, 3 марта, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в столице продолжатся скачки атмосферного давления. В четверг, 4 марта, оно понизится на 10 единиц, а в пятницу, 5 марта, наоборот, поднимется на 10 миллиметров ртутного столба. В воскресенье, 7 марта, атмосферное давление снова опустится на 17 единиц, сообщает РИА Новости.

Ранее Тишковец предупредил жителей столицы о двадцатиградусных морозах.

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