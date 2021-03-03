Автомобиль наехал на пешехода на юго-востоке Москвы
Россия, Москва, улица Фёдора Полетаева, 22 Карта всех событий
Автомобиль совершил наезд на пешехода на юго-востоке Москвы.
— На улице Федора Полетаева в районе дома 22 был совершен наезд на пешехода. На месте происшествия работают оперативные службы, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».
Уточняется, что движение в районе ДТП не затруднено. Ранее сообщалось, что автомобиль сбил пешехода на улице Сумской.
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