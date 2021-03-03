Автомобиль наехал на пешехода на юго-востоке Москвы

Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, улица Фёдора Полетаева, 22 Карта всех событий

Автомобиль совершил наезд на пешехода на юго-востоке Москвы.

— На улице Федора Полетаева в районе дома 22 был совершен наезд на пешехода. На месте происшествия работают оперативные службы, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Уточняется, что движение в районе ДТП не затруднено. Ранее сообщалось, что автомобиль сбил пешехода на улице Сумской.

Читайте также: Пассажирка такси пострадала в результате ДТП с участием трамвая в центре Москвы