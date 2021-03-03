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Звездный адвокат оценил шансы развода Алибасова и Федосеевой-Шукшиной
Фото: Павел Воробьев, «Вечерняя Москва»

Звездный адвокат оценил шансы развода Алибасова и Федосеевой-Шукшиной

Никита Абрамов

Звезды

Звездный адвокат Сергей Жорин оценил шансы развода продюсера Бари Алибасова и актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. По его словам, после того как артистка передумала разводиться, суд оказался в непростой ситуации.

Жорин считает, что все зависит от того, чьи интересы суд поставит выше.

— Если суд посчитает, что Шукшина, отказываясь от иска, нарушает при этом права Алибасова, а я считаю, что это так, тогда их разведут. И это решение сразу вступает в силу, — рассказал адвокат.

В противном случае, если суд примет сторону актрисы, придется начинать все по новой, чтобы добиться окончательного развода. Если судебный процесс пойдет по этому пути, то Алибасов получит развод не меньше чем через полгода, пишет 5-tv.ru.

Следующее заседание состоится 4 марта.

Ранее Бари Алибасов опубликовал видео, в котором просил Лидию Федосееву-Шукшину дать ему развод.

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Бари АлибасовразводЛидия Федосеева-Шукшина
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