Бари Алибасов — младший заявил, что обижен на бывшую супругу отца

Бари Алибасов — младший/ Фото: Предоставлено PR-директором Бари Алибасова Вадимом Горжанкиным

Бари Алибасов — младший, сын продюсера Бари Алибасова, рассказал, что обижен на бывшую супругу своего отца, актрису Лидию Федосееву-Шукшину. Он пояснил, что она проявляет показную заботу, хотя на самом деле хочет, чтобы суд по поводу недвижимости решился в ее сторону.

— Лида же звонит мне и папе, только когда у нее над ухом стоит Оля и говорит: «Набери, набери, набери». Им нужно либо продать на телевидении какую-нибудь передачу, либо в СМИ что-нибудь запустить, а для этого им на телефоне нужен факт звонка Лиды мне. Я всегда беру трубку, всегда с ней вежливо общаюсь, но на данный момент она меня очень сильно расстроила и взбесила, — поделился сын продюсера.

По его словам, Федосеева-Шукшина должна была забрать Алибасова после выписки из медицинского центра доктора Бучацкого. Однако, несмотря на свое обещание, она этого не сделала.

— Она каждый день ему звонила, говорила, как его любит, и каждый раз просила не подавать апелляцию и не приходить на суд, чтобы квартира осталась ей, — цитирует Алибасова-младшего 5-tv.ru.

Сын продюсера рассказал, что единственная хорошая вещь, которую делает Лидия для его отца, — молится Богу.

Напомним, недавно Бари Алибасов попал в больницу после повреждения ноги.

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