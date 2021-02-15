«Помутнения не временные»: врач заподозрил у Бари Алибасова старческую деменцию

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Научный сотрудник НИИ имени Бехтерева Станислав Полторак сообщил, что у знаменитого продюсера наблюдаются все признаки старческой деменции.

— Нарушение памяти, внимания, потеря ориентации - чаще всего это сенильная или старческая деменция, — отметил специалист.

Специалист также подчеркнул, что у 73-летнего артиста практически «нет шансов вернуться к прежней жизни». В будущем Алибасов не сможет сам о себе позаботиться, ему необходима будет помощь родственников или сиделки, отметил специалист.

— Учитывая возраст и анамнез, сомнительно, что помутнения временные, — пояснил врач.

Также Полторак не исключил, что большую роль в наступлении этой болезни сыграло отравление продюсера средством для прочистки труб. Это произошло в 2019 году, когда Алибасов перепутал бутылку химического средства с соком, передает «Пятый канал».

Напомним, недавно Бари Алибасов попал в больницу после повреждения ноги.

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