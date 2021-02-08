«Забывает, где туалет»: сын Алибасова рассказал о самочувствии отца

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Продюсер Бари Алибасов после последней госпитализации не может запомнить, где туалет, и испытывает проблемы с ногами. Об этом рассказал его сын Бари Алибасов-младший.

По его словам, после реанимации продюсер до сих пор не очень хорошо передвигается. Алибасов-младший выразил надежду, что его отец скоро избавится от проблем с краткосрочной памятью. К квартире в Калининграде продюсер еще не привык.

— Пока самое сложное для папы: он постоянно забывает, где находится туалет. Не может найти его с первого раза, — цитирует Алибасова-младшего портал «Дни.ру».

Ранее стало известно, что продюсера Бари Алибасова госпитализировали в одну из московских больниц для полупланового лечения.

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