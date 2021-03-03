Дептранс рассказал о росте спроса на услуги такси в Москве

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В Москве продолжает расти спрос на услуги такси. Об этом в среду, 3 марта, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что во вторник, 2 марта, число поездок на такси увеличилось на 20 процентов (плюс 147 тысяч поездок) по сравнению с таким же периодом 2020 года. Каждый автомобиль такси выполнил в среднем на десять поездок больше, чем в любой будний день с 15 февраля.

Кроме того, за неделю число личных автомобилей на дорогах Москвы увеличилось на пять процентов.

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