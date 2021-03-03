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Водителей предупредили о неблагоприятных погодных условиях в Москве
Фото: Денис Воронин / Агентство городских новостей «Москва»

Водителей предупредили о неблагоприятных погодных условиях в Москве

Кирилл Николаев

Транспорт

Столичных водителей предупредили о неблагоприятных погодных условиях. Об этом в среду, 3 марта, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

По прогнозам синоптиков, с 3 по 5 марта в столице ожидается ветер порывами до 12 метров в секунду, дождь, мокрый снег и гололедица. Водителей призвали быть осторожными на дорогах и соблюдать скоростной режим. Также жителям столицы посоветовали не парковать автомобили под деревьями.

Ранее синоптик предупредил жителей столицы о двадцатиградусных морозах.

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