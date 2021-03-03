Более 4,5 миллиона человек стали пользователями приложения «Метро Москвы»‎

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Более 4,5 миллиона человек используют мобильное приложение «Метро Москвы»‎. Об этом рассказали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 3 марта.

По данным ведомства, число пользователей достигло 4,6 миллиона человек.

Уточнить информацию о работе мобильного приложения можно в метро на стойках «Живое общение», напомнили в дептрансе‎. Сотрудники объяснят, какие сервисы «Метро Москвы» доступны для пользователей. Кроме того, москвичам помогут установить приложение при необходимости, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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